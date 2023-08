Capelli impigliati nel bocchettone della piscina | ragazzina in coma

(Di sabato 19 agosto 2023) Dramma sforato: unadi 12 anni è finita indopo un bagno nellaa Misano Adriatico (Rimini) dove sta passando le vacanze con i genitori, residenti in Svizzera. Stando agli ...

E' successo venerdì pomeriggio sotto gli occhi dei genitori che non riuscivano a staccare ilunghi della ragazzina dalla valvola aspirante. Soccorsa da personale della struttura dove ...Il proprietario del ristorante del residence ha soccorso la 12enne bloccando l'impianto della piscina e iniziando subito la rianimazione, ma la piccola era già ...Una terribile morte, quella di Jermani Thompson . La ragazza americana è rimasta uccisa dopo che ile si eranonel nastro trasportatore. L'orribile incidente. Jermani Thompson, addetta bagagli dell'aeroporto internazionale Louis Armstrong di New Orleans , stava tranquillamente ...

Misano Adriano, bambina di 12 anni rischia di annegare in piscina: i capelli impigliati nel bocchettone corrieredibologna.corriere.it

Dramma sforato: una ragazzina di 12 anni è finita in coma dopo un bagno nella piscina a Misano Adriatico (Rimini) dove sta passando le vacanze con i genitori, residenti in Svizzera.Nel pomeriggio del 17 agosto, presso una struttura ricettiva a Misano Adriatico in provincia di Rimini, si è sfiorata la tragedia. Una bambina di soli 12 anni ha infatti rischiato di morire annegata, ...