Canoa slalom | Mondiali J U23 Cracovia 2023 | oro per Xabier Ferrazzi nel kayak junior maschile!

Leggi su oasport

(Di sabato 19 agosto 2023) Si colorano d’azzurro iJ/U23 di, in corso a, in Polonia: l’Italia centra la medaglia d’oro con(CCK Valstagna) nelmaschile. Nella canadese under 23 quarto posto per Flavio Micozzi (Marina Militare) tra gli uomini e quinta posizione per Marta Bertoncelli (Carabinieri) tra le donne. Nelmaschile l’oro va a(CCK Valstagna), primo in 81.77 (percorso netto), che supera il transalpino Martin Cornu, secondo in 82.27, e lo sloveno Ziga Lin Hocevar, terzo in 83.31. Escono in semifinale Michele Pistoni (CC Ivrea), 23° in 96.29 (2 penalità), e Gabriele Grimandi (CC Bologna), 33° in 138.47 (50 ...