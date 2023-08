Cannabis | la Germania legalizza la sostanza

(Di sabato 19 agosto 2023) In Italia sono ancora fermi al palo. Laprocede nella modernizzazione del suo stesso Stato, invece. Lo step successivo prevede uno dei punti più controversi, da sempre, di tutti gli apparati statali. Con la nuova legge, approvata durante la giornata di ieri dal Governo tedesco, è ufficiale lazione parziale della coltivazione e del consumo di. La proposta dovrà ancora passare al vaglio del Bundestag e del Bundesrat. Potranno essere creati dei club senza scopo di lucro i cui membri, limitati a 500, potranno coltivare la pianta per il proprio consumo, sotto la supervisione delle autorità pubbliche. Questi “Social Club” avranno un’attività regolamentata: potranno fornire ai loro membri solo 25 grammi al giorno, con un massimo di 50 grammi al mese. Per i giovani tra i 18 e i 21 anni, ...

L'apertura alla legalizzazione dellainha riacceso gli animi dentro le opposizioni. Dopo Magie Della Vedova, da sempre favorevoli all'autoproduzione di, ora anche dal Pd e dal Movimento 5 Stelle tornano a ...: lasceglie la parziale legalizzazione. Intervista a Udo Gumpel" realizzata da Francesco Radicioni . L'intervista è stata registrata venerdì 18 agosto 2023 alle 15:50.: lasceglie la parziale legalizzazione. Intervista a Tonia Mastrobuoni" realizzata da Francesco Radicioni . L'intervista è stata registrata venerdì 18 agosto 2023 alle 12:13.

La Germania ha deciso di fare un passo avanti verso la legalizzazione della cannabis, ma per l'Italia è ancora un tabù. Il governo tedesco da il primo via ...La Germania sta legalizzando la cannabis, mentre in Italia il dibattito è fermo a “le droghe sono brutte”. Eppure ci sono almeno sette motivi per cui la Germania sta facendo bene e noi dovremmo fare ...