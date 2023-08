Cannabis | Gasparri | ' campagne di legalizzazione delle sinistre inutili e fallimentari'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 19 agosto 2023) Roma, 19 ago. (Adnkronos) - "È inutile che alle altrevariesi aggiungano quelle per ladella. Questa tesi non passerà né ora, né mai. Si rassegnino. È basata su pure menzogne. È in contraddizione con le più serie affermazioni scientifiche. Non scalfirebbe la mafia e la criminalità organizzata che ricava la maggior parte dei suoi proventi da altre droghe, e unadellaavrebbe semplicemente un ampliamento della platea dei potenziali consumatori dei propri prodotti. Lanon intaccherebbe il mercato dei minori, due terzi dei consumatori di, che ovviamente non potrebbero accedere a un ipotetico mercato legale. Quindi ...