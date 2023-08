Sono 264 le navi in attesa La mancanza d'acqua ha spinto l'Autorità deldi(ACP) a diminuire il traffico e a maggio ha imposto un limite di profondità di 44 piedi alle navi più grandi, limitando la quantità di carico che possono trasportare. Da fine luglio ...invece, l'amministrazione delha inasprito le restrizioni al transito delle gasiere. Infine si segnala che la produzione di olio di scisto negli Stati Uniti, per volere degli States ......legifera la soppressione degli enti ecclesiastici e la liquidazione dei loro beni 1877 " Thomas Edison effettua la prima registrazione sonora " "Mary Had a Little Lamb" 1914 " Ildi...

Canale di Panama in ginocchio per la siccità: bloccate oltre 200 navi TGCOM

Manca l'acqua nonostante sia la stagione delle piogge. Portacontainer costrette ad aspettare fino a due settimane per passare ...America latina (Internazionale) È la stagione delle piogge ma non piove, il Canale (dove scorre acqua dolce) ridurre il passaggio dei cargo e il pescaggio massimo. L’ultima vittima del clima che cambi ...