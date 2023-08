Camorra | ancora un incendio in bene confiscato a Sandokan Schiavone

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 19 agosto 2023) Succivo. Un “episodio anomalo”, il “secondo” che colpisce il campo coltivato a cardo dalla Cooperativa Sociale Terra Felix di Succivo, in provincia di Caserta, su un terrenoal clan camorristico di Francesco. Legambiente chiede “che le indagini facciano luce sulle origini dell’”. “Sono tanti gli interrogativi che ci poniamo visto che il secondo incidente anomalo che colpisce i soci e le attività della cooperativa – fa sapere Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania – . Siamo vicini alla nostra cooperativa e qualsiasi sia la causa sin da ora diciamo con chiarezza che verrà rispedito al mittente ogni tentativo di voler mettere in ginocchio le esperienze nate sui terreni confiscati”. “La cooperativa non sarà lasciata sola – conclude – in quanto rappresenta un esempio ...