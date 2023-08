Caltagirone | preme l’acceleratore e non il freno a mano e piomba sui tavolini di un bar in pieno centro | sei feriti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 agosto 2023) Non sono fortunatamente gravi le condizioni dei sei clienti del bar all’aperto nelstorico di, travolti ieri sera da una Mini Cooper mentre consumavano le proprie ordinazioni seduti ai tavoli. Cinque di loro, ultimati gli accertamenti sanitari, dovrebbero essere dimessi dall’ospedale “Gravina”, in cui sono stati trasportati ieri sera con numerose ambulanze. Il sesto ferito, un 56enne che ha riportato traumi addominali, dovrà ancora rimanere in osservazione. Il conducente della vettura, un 76enne originario dima da tempo residente a Milano, è stato denunciato all’autorità giudiziaria dagli agenti della polizia municipale che si occupano delle indagini, per lesioni colpose. È probabile che l’uomo sia stato tradito dalla scarsa dimestichezza col cambio automatico dell’auto,ndo ...