Calendario Premier League 2023 2024 | date | giornate | risultati e classifica

Calendario Premier League 2023 oggi: orari 19 agosto, chi gioca, programma, tv e streaming OA Sport

Dopo la gara inauguarale di ieri sera, venerdì 18 agosto, la Serie B completa il proprio programma relativo alla prima giornata oggi, sabato 19 agosto. Sette le partite in calendario, in attesa che ve ...Cinque partite in programma per la Premier League inglese che ha visto aprirsi la seconda giornata ieri, venerdì 18 agosto. Quattro di queste verranno trasmesse da Sky, mentre Fulham-Brentford delle 1 ...