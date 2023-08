Calendario Mondiali atletica 2023 oggi | orari 19 agosto | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di sabato 19 agosto 2023)sabato 19incominciano idileggera. A Budapest (Ungheria) si alza il sipario sulla rassegna iridata e ben 22 azzurri saranno impegnati in questa giornata di apertura. In mattinata si assegneranno le prime medaglie con la 20 km di marcia maschile e l’Italia si gioca due carte in lusso: Massimo Stano (Campione Olimpico) e Francesco Fortunato (vincitore agli Europei a squadre e in grande forma). Enorme attesa per Marcell Jacobs, impegnato in serata nelle batterie dei 100 metri. Il Campione Olimpico ha disputato una solain stagione e cercherà di capire quale sarà la propria forma. Sulla stessa distanza vedremo all’opera anche Samuele Ceccarelli, Campione d’Europa sui 60 metri indoor. Si vuole sognare in grande nel getto del peso con Zane Weir e ...