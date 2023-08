Calenda-Renzi | fine di un percorso mai iniziato | ed il Terzo Polo?

(Di sabato 19 agosto 2023) Carloe Matteodi un(che a dire il vero non è mai). Anche se quello che si domandano in molti è questo: chefarà il? Non è affatto un mistero che ognuno di loro ha deciso di intraprendere la propria strada politica. Senza nemmeno lanciarsi qualche frecciatina di troppo (anche adesso lo fanno). Così come non lo è il fatto che Carloe Matteohanno opinioni ed idee diverse per collaborare insieme. Tanto è vero che hanno annunciato, in più di una occasione, che la loro collaborazione termina qui. Anche se, a dire il vero, per molti questa “avventura” è finita ancor prima di cominciare. Va bene tutto, anche se rimane un dubbio. Carlo ...

.... Lasciamo che Carlo litighi da solo. Per noi conta fare concorrenza a Tajani da una parte e al Pd dall'altra perché il centro sia decisivo in Europa come in Italia". Ma dal Pd, si sa,......è che il suo cartello elettorale con Carloè definitivamente esploso. I gruppi si divideranno e chi sta in mezzo, con il nostro sistema elettorale, è destinato a essere ininfluente.si ...Su questo si giocherà, a partire da settembre, la partita fra Carloe Matteo, con quest'ultimo che è descritto in piena attività nonostante la pausa estiva. Il piano renziano è ancora ...

Che ne sarà del Terzo Polo Sfida Calenda-Renzi a settembre AGI - Agenzia Italia

“Nessuna polemica con Calenda. Lasciamo che Carlo litighi da solo. Per noi conta fare concorrenza a Tajani da una parte e al Pd dall’altra perché il centro sia decisivo in Europa come in Italia”. Ma ...È quindi vero che lei, per quanto di Iv, si trova più in sintonia con Calenda che con Renzi, come rivelano i retroscena "Leggo molti retroscena. Io mantengo uno stile di totale trasparenza e libertà ...