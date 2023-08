Calciomercato Milan – Schira | “Kean può lasciare la Juventus in estate”

Chiudono il turno, lunedì, Torino - Cagliari (in diretta su Sky) alle 18.30 e Bologna -alle ... vedi ancheestate 2023, gli acquisti delle squadre di Serie A FOTOGALLERY Continua ...Commenta per primo L'ex allenatore di Juve, Roma e, Fabio Capello ha concesso un'intervista a Sportweek in cui ha stilato la sua griglia di partenza della Serie A. COMBATTUTO - 'Sarà un campionato molto combattuto e difficile per tutti, perché ...È stato facile accettare il, non ci ho dovuto pensare. Sono felice della mia decisione. Prima di arrivare ho parlato con alcuni di RedBird e ho fatto una call con Pioli perché volevo sentire un ...

Esordio stagionale dell'Inter a San Siro contro il Monza: l'esclusione dall'undici iniziale fa discutere anche sul mercato ...Olimpiadi del Cuore 2023: Roberto Mancini e Luciano Spalletti l'uno accanto all'altro a Forte dei Marmi. I dettagli del Mattone del Cuore 2023.