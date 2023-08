Calciomercato Milan – Saelemaekers in uscita | gradimento del Betis

Commenta per primo Conclusa l'operazione per portare in rossoblù Ruslan Malinovskyi, con il giocatore che ieri ha sostenuto le visite mediche e oggi firmerà il suo nuovo contratto con il Grifone , il ...Le ultime diin Serie A e non solo. Le operazioni di Juve, Inter,e di tutte le altre: le trattative di sabato 19 agosto 2023. Oggi riparte la Serie A, ma molti club sono ancora in alto mare ...Commenta per primo Bologna e Cagliari si contendono il centravanti Andrea Petagna del Monza, che a sua volta tratta il giovane italiano Lorenzo Colombo in prestito dale il colombiano Luis Muriel dell'Atalanta.

Calciomercato Milan – Attaccante: i nomi plausibili per i rossoneri Pianeta Milan

Il Milan è stata sicuramente una delle protagoniste del Calciomercato estivo. La cessione di Tonali al Newcastle ha garantito circa 80 milioni di euro, gran parte dei quali sono stati reinvestiti per ...L’ex attaccante: "Ho parlato con Paul: senza altri infortuni, disputerà una grande stagione Fagioli può diventare un pilastro per Juve e Italia: è serio e appassionato. La mia griglia scudetto: Napoli ...