Calciomercato Milan – Attaccante | i nomi plausibili per i rossoneri

... Al - Hilal): 40 mln Francesco Acerbi (d, Inter): 3,5 mln (riscatto dopo prestito) Gonzalo Escalante (c, Cadiz): 2,5 mln (riscatto dopo prestito) Luka Romero (a,): svincolato Emanuele Cicerelli ...2 Continua a tener banco la situazione attorno a Mattia Caldara, in uscita dal. L'agente Riso, suo procuratore, sta tentando di intavolare una trattativa con il Verona. A frenare gli scaligeri è l'ingaggio percepito dall'ex Juventus: 3 milioni di euro netti a stagione.L'ingresso in campo delovviamente mette i rossoneri in pole per il difensore, tanto che la Sampdoria ha cambiato obiettivo ed è vicina a chiudere per l'arrivo di Facundo Gonzalez dalla ...

La storia d'amore tra Wanda Nara e Maxi Lopez è durata dal 2007 al 2013, anno nel quale la coppia scoppiò tra accuse di tradimenti ...Richiesta dalla Spagna per uno degli esuberi della squadra di Pioli: contatti iniziati, si attende un'offerta concreta per la cessione.