Calciomercato | Genoa Ufficiale l' arrivo in prestito di Malinovskyi

"Malinovskyi, nato a Zytomyr il 4 maggio del 1993, arriva aldall'Olympique Marsiglia con la formula del prestito con diritto di riscatto", ha precisato il club ligure, neo promosso in Serie A. ...Azmoun (LaPresse) -.itPotrebbe andare diversamente questa volta, anche se sul ...attaccante alla corte di Pioli è da legarsi alla cessione di Colombo che è corteggiato da Cagliari e...Commenta per primo Ilha annunciato l'ingaggio di Ruslan Malinovskyi . Il trequartista ucraino (classe 1993 ex Atalanta) arriva dal club francese del Marsiglia in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni ...

L'ex Atalanta lascia l'Olympique Marsiglia e torna in Italia.GENOVA (ITALPRESS) - Ruslan Malinovskyi è un nuovo giocatore del Genoa. Lo ha reso noto lo stesso club ligure. Dopo le visite mediche e la ...Il Milan alla ricerca di un attaccante per completare il reparto: accordo raggiunto con il calciatore, affare possibile ...