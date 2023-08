Calciomercato – Dalla Germania | “Confermato | Milan su Azmoun Ma …”

Ma chi è vecchio e ha buona memoria ricorda anche che un'azione del genere Spalletti la fece anche all'Udinese: era sotto contratto con la società dei Pozzo, aveva ricevuto una propostaRoma e, ...Il, nelle ultime 2 settimane, potrebbe arricchire la rosa della Juventus: "Il ... dopo la penalizzazione di 10 punti nello scorso campionato e l'esclusione dispostaUefa: "Non so se ...Commenta per primo In Serie B il Cosenza comunica di aver ingaggiatolista svincolati il difensore Filippo Sgarbi (classe 1997 scuola Inter ex Sudtirol), che aveva lasciato il Perugia a parametro zero e ha firmato un contratto fino a giugno 2025 con opzione. Ora ...

Calciomercato, news e trattative del 18 agosto Sky Sport

Che colpo in Serie A. Ruslan Malinovskyi torna in Serie A. Il centrocampista ucraino, dopo la breve esperienza in Francia al Marsiglia, è diventato ufficialmente un nuovo calciatore del ...Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Atalanta, gara d’esordio in campionato per i neroverdi, in programma domani alle 18.30 al Mapei Stadium. Il tecnico toscano ha ...