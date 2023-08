Calcio | Nazionale Abodi Spalletti sarà un ottimo ct

(Di sabato 19 agosto 2023) L'augurio e il saluto del ministro per lo sport e per i giovani ROMA - "Un saluto speciale e un in bocca al lupo particolare a Lucianoper l'inizio del suo percorso come Ct della. Sono sicuro che, oltre ad essere un grande allenatore come ha già dimostrato sul campo,un otti

Così al Tg1 il ministro dello sport, Andrea Abodi, commenta la nomina di Luciano Spalletti come ct della Nazionale italiana. 19 agosto 2023

Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Nazionale, sostituisce Mancini: è ufficiale Sport Fanpage

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - 'Un saluto speciale a Luciano e un in bocca al lupo per il suo inizio di percorso da ct, sono sicuro che oltre a essere un grande allenatore come ha già dimostrato sul campo, sarà un ottimo ct.'