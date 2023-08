Calcio in lutto | è morto Carlo Mazzone Padre putativo di Totti e ultimo maestro di Roby Baggio Quella corsa sotto la curva dei tifosi dell' Atalanta

(Di sabato 19 agosto 2023) Muore a 86 anni a. Simboloa romanità e delvissuto in maniera viscerale, di pancia. Passato alla storia per essere stato, insieme a Znedek Zeman , uno dei padri putativi di Francescoalla Roma. Oltre ad essersi preso cura e aver fatto rendere al meglio il "pupone",è stato anche l'tecnico edi Roberto, ai tempi del Brescia. Proprio in...

Carlo Mazzone, ex allenatore di Serie A, è venuto a mancare all'età di 86 anni. Nuovonel mondo delnel mondo del: è morto Carlo Mazzone, ex allenatore girovago con 792 panchine ufficiali. Nato a Roma il 19 marzo 1937, Mazzone aveva allenato dal 195 al 2005 varie panchine in ...Il tecnico romano è scomparso quest'oggi all'età di 86 anniNel giorno in cui la Serie A riapre i battenti, ilitaliano piange uno degli allenatori più iconici e leggendari della sua storia. Carlo Mazzone è infatti scomparso quest'oggi all'età di 86 anni, lasciando un grande vuoto presso tutti gli ...

Amato e apprezzato da tutto il mondo del calcio, ma soprattutto dai giallorossi che ha allenato dal 1993 al 1996. Una carriera lunghissima la sua. Nato nella capitale nel 1937, aveva mosso i suoi ...Carlo Mazzone è morto all'età di 86 anni. Lo storico allenatore, personaggio che ha attraversato oltre 60 anni di calcio italiano, è ancora oggi l'attuale recordman di panchine in Serie A con ben 792 ...