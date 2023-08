Calcio femminile | Mondiali 2023 | Inghilterra e Spagna si contendo il primo titolo della loro storia

Leggi su oasport

(Di sabato 19 agosto 2023) Comunque andrà sarà una prima volta domani a Sydney (Australia). Cala il sipario suidie la sfida trametterà in palio unche per entrambe rappresenta qualcosa di mai visto e sentito. La squadra allenata da Sarina Wiegman ha la possibilità di mettere insieme una memorabile doppietta, dopo il trionfo degli Europei dell’anno scorso. Le due compagini si affrontarono nei quarti di finalerassegna continentale, a livello di quarti di finale, con le inglesi che in rimonta vinsero 2-1 nei tempi supplementari grazie alla splendida marcatura di Georgia Stanway. Con James squalificata, l’è riuscita imporsi in rimonta contro la Colombia per 2-1 nei quarti di finale, poi ...