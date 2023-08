Calcio | E' morto Carlo Mazzone

Aveva 86 anni. +++ flash èall'età di 86 anni Carlo Mazzone.E'all'età di 86 anni. Carlo Mazzone era nato a Roma il 19 marzo 1937, è stato un allenatore die calciatore italiano, di ruolo difensore. Era conosciuto con il soprannome di Sor Carletto o ......altre squadre tanto da detenere il record di presenze in panchina nel massimo campionato E'... e nello stesso anno è stato inserito nella Hall of Fame delitaliano. "Cordoglio per Carletto ...

E' un giorno triste per il calcio italiano, questa la nota pubblicata dalla SSC Napoli sui propri profili social per unirsi al dolore degli sportivi e degli amanti del calcio dopo la scomparsa dell'ex ...E' morto Carlo Mazzone, ex calciatore ma soprattutto ex allenatore di calcio, famoso per aver gestito tantissime squadre italiane, tra cui la Fiorentina e il Livorno. Ha ottenuto il record di ...