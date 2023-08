Calcio | è morto Carlo Mazzone Aveva 86 anni Lanciò Francesco Totti | allenò contemporaneamente Baggio e Guardiola

(Di sabato 19 agosto 2023) È86. Nato a Roma, il 19 marzo 1937, l’ex calciatore e allenatore si è spento nella giornata di sabato 19 agosto 2023 ad Ascoli Piceno. La sua figura è diventata estremamente popolare grazie alla sua inflessione tipicamente romanesca, a una lunghissima carriera sulle panchine delle squadre di mezza Italia, e di alcuni episodi entrati nell’immaginario collettivo. Formatosi nelle giovanili della Roma, con la quale gioca due partite nel massimo campionato 1958-59, vive quasi interamente la sua attività agonistica di calciatore in Serie C, militando tra le fila dell’Ascoli dal 1960 al 1969. Proprio dell’Ascoli diventa allenatore già nel corso dell’annata 1968-69, guidandolo sino alla stagione 1974-75. In questi setteporta i ...

Una leggenda a suo modo. L'allenatore verace di un tempo, di un altrodel quale molti hanno nostalgia. Carlo Mazzone èall'età di 86 anni. Lo storico allenatore, personaggio istrionico che ha attraversato oltre 60 anni diitaliano, è ancora oggi l'...... mister 792 panchine in serie A, rinomato per la sua autoironia e la sua concretezza, èoggi ... "Mi ha dato, credendo ancora in me, la possibilità di vivere quattro anni in più di, anni ...La7.it - Ilitaliano piange oggi Carlo Mazzone , storico allenatore della Roma e del Brescia. Aveva 86 anni. Era il veterano dei tecnici italiani. Nella capitale è da sempre conosciuto ...

Uno dei giocatori più rappresentativi della Serie A ascolana Una giornata di pieno lutto per Ascoli e soprattutto i tifosi dell'Ascoli Calcio. Dopo la notizia della morte di Carlo Mazzone (LEGGI QUI) ...ROMA (calcio) - Aveva 86 anni: detiene il primato di panchine di serie A con 792 presenze. Lo piangono a Roma, Ascoli, Cagliari, Bologna, Perugia, Lecce, Firenze e Brescia. E' stato l'ultimo allenator ...