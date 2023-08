Cala il sipario sui Tramonti di Porto Flavia con il concerto del “Duo Shardana”

(Di sabato 19 agosto 2023) Alberto FalcioneIGLESIAS – Dopo il grande successo dei primi due concerti,ilsulla rassegna musicale “Idi”, anteprima estiva del Festival Internazionale di Musica da Camera (in programma ad autunno ad Iglesias). La manifestazione, organizzata dall’associazione Anton Stadler, sotto la direzione artistica di Fabio Furia, bandoneonista e compositore, avrà luogo nello spazio antistante l’ingresso dell’ex area mineraria di Masua, dove i presenti potranno godere non solo della musica più raffinata, ma anche di un’incantevole ambientazione che si affaccia sul panorama costiero del Sulcis-Iglesiente, davanti al maestoso Pan di Zucchero, lo scoglio più alto del Mediterraneo. Domenica 20 agosto, alle 20.30 salirà sul palco il Duocomposto dal ...

Ilsul matchal 79 . Imbucata verticale per Osimhen che si presenta davanti a Turati e non sbaglia: 1 - 3, game over.Dopo il grande successo dei primi due concerti,ilsulla rassegna musicale "I tramonti di Porto Flavia", anteprima estiva del Festival Internazionale di Musica da Camera (in programma ad autunno ad Iglesias). La manifestazione, ...Domenica 20 agosto, alle 20.30 salirà sul palco il Duo Shardana composto dal flautista Tony Chessa e il chitarrista Alberto Falcione per un concerto dal titolo 'Fusione Musicale tra America e Europa'. ...

Cala il sipario sulle rassegne in centro Aspettando il Festival della ... LA NAZIONE

Cala il sipario sulle prime due partite della Serie A 2023-2024: alle 18.30 di quest’oggi è iniziato il nuovo campionato con le sfide tra il Frosinone e il Napoli campione in carica, e quella tra Empo ...IGLESIAS - Dopo il grande successo dei primi due concerti, cala il sipario sulla rassegna musicale “I tramonti di Porto Flavia”, anteprima estiva del ...