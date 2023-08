Cagliarimania | avanti in Coppa Italia con fatica Ora testa al campionato Lunedì inizia la vera stagione

Nel frattempo si vatra infortuni vari e qualche defezione per affaticamento da sovraccarico di lavoro. Una pre season che sta dando l'opportunità a tutti i giocatori di mettersi in mostra e ...Nel frattempo si vatra infortuni vari e qualche defezione per affaticamento da sovraccarico di lavoro. Una pre season che sta dando l'opportunità a tutti i giocatori di mettersi in mostra e ...

Cagliarimania: vietato sbagliare il primo impegno stagionale in ... Calciomercato.com