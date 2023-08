Cagliari | Ranieri ricorda Mazzone | «A lui mi legano tanti bei ricordi»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 19 agosto 2023), il ricordo di Claudioper Carlo: «Era sempre schietto, diretto, sincero: ti parlava con il cuore» Il mondo del calcio è in lutto. Carloci ha lasciati all’età di 86 anni. L’ex allenatore ha allenato diverse squadre italiane, fra cui il, con cui ha scritto imporpagine della storia rossoblù. Ecco il messaggio di cordoglio dell’attuale allenatore della formazione isolana, Claudio: «La notizia della scomparsa di mistermi rende profondamente triste, se ne è andato un maestro di calcio, un grande uomo. Cibei: fu mio allenatore a Catanzaro, mi scelse come capitano. Puntiglioso nella preparazione della gara, non ...