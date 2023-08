Cagliari | Ranieri | «Pienamente soddisfatto del mercato»

(Di sabato 19 agosto 2023) Claudio, allenatore del, ha parlato in vista della prossima stagione di Serie A. I dettagli Claudio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Torino. PAROLE – «Sono. Stiamo lavorando bene, sono d’accordo con direttore sportivo e Presidente. Arriveranno i due difensori e l’attaccnate. E’ undifficile e la forza è delle idee e per fortuna ci sono persone che ne hanno. Come dico sempre, noi allenatori vorremmo avere già la squadra fatta. Ma è questione di date accorciate. Non riesco a capirlo. Gli affari si fanno l’ultima settimana, l’ultimo secondo e anche in ritardo. Perché non finire la sessione prima?». CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24.COM

