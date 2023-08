Cadavere in mare a Fregene | la nuova pista | forse vittima di un incidente sul lavoro

(Di sabato 19 agosto 2023) Fiumicino – Continuano senza sosta le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia per identificare l’uomo trovato morto in mezzo alda un diportista il giorno di Ferragosto, a sei miglia dalla costa di(leggi qui). In queste ore, infatti, mentre si attendono i risultati dell’autopsia, prende piede unaipotesi, oltre a quella dell’omicidio (leggi qui). La Capitaneria di Porto, infatti, oltre a verificare le liste d’imbarco dei passeggeri sulle navi da crociera e sui tragetti diretti o in arrivo nel porto di Civitavecchia (leggi qui), sta verificando anche l’ipotesi che l’uomo possa essere un operaio che lavorava a bordo di un peschereccio,battente bandiera straniera,di unsul. E, visto che a ...

Abbonati per leggere anche Leggi i commenti I commenti dei lettori Leggi anche Mistero a Fregene, recuperato inildi un 40enne con un vistoso tatuaggio... 4 ragazzi che partono per un'avventura solitaria alla ricerca deldi un loro coetaneo tra ...Luca e il suo amico Alberto stanno trascorrendo un'estate indimenticabile nella loro città di...Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Cronaca Trovato inuntra Alassio e Laigueglia. Forse si tratta di Alessia Puppo Posted on 3 ...

Cinque anni fa, a Macerata, vengono trovati due trolley: dentro c’è il cadavere fatto a pezzi di una ragazza di 18 anni. La madre Alessandra: «Lo spacciatore che l’ha violentata e uccisa ha avuto l’er ...Per gli inquirenti la donna, di cui ancora non si conosce l’identità, potrebbe essere morta in seguito a un malore ...