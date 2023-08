Buone notizie | la Serie A riparte senza una favorita 

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 19 agosto 2023) Era il gioco più divertente dell’estate, quello nel quale mettere in ordine i club diA come macchine di Formula 1. Chi in pole position, chi in prima e seconda fila, chi costretto a partire lanciato dalle retrovie. Un divertissement indolore, lieve e insignificante come certe amichevoli giocate con la testa altrove, agosto italiano in purezza. Ma nell’estate dell’irruzione araba sul mercato mondiale, nella presa di coscienza di unaA sempre più soggetta a fattori esterni, anche questo giochino ha perso di significato. L’indizio definitivo è arrivato lo scorso anno: Napoli e Lazio inserite da tutti o quasi al di fuori della zona Champions, complice nel primo caso un mercato che a metà del guado sembrava ancora deficitario (Kim ufficializzato solo a fine luglio, Raspadori e Simeone arrivati ad agosto inoltrato) e nel secondo una fin troppo ...