Buona la prima! Tris azzurro a Frosinone e inizio ‘confortante’ per il Napoli

(Di sabato 19 agosto 2023) Ils’impone ae porta a casa i primi tre punti della stagione grazie a Politano e ad una doppietta di Osimhen.la prima per il ‘nuovo’di Rudi Garcia che, dopo aver concluso la stagione 2022/23 nel migliore dei modi da Campione d’Italia, ricomincia con tre punti freschi freschi nella prima giornata di campionato di Serie A. Due squadre che arrivano alla prima da ‘vittoriose’ di due campionati differenti, ma che si sono promesse di ‘darsele’ di santa ragione. Un avvio forse ‘timido’ degli azzurri che vanno subito sotto di punteggio per mano di unsceso in casa con un grande spirito e che si guadagna anche un prezioso calcio di rigore dopo l’ingenuità del nuovo acquisto, Cajuste, protagonista di 45 minuti non proprio ‘spettacolari’ (ha ...