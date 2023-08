Buon compleanno Alessandro Matri | Cesare Prandelli | Nanni Moretti…

(Di sabato 19 agosto 2023)Moretti, Maria Giovanna Fiorentino, Elena Cotta, Bill Clinton, Dino Boffo, Elena Fissore, Francesca Comencini, Franco Lerda, Mariastella Bianchi, Mirko Casadei, Marco Materazzi, Stefano Chiodini, Marino Defendi, Lorenzo Pasqualini, Alberto Brignoli, Cristiano Lombardi… Oggi 19 agosto compiono gli anni: Maria Giovanna Fiorentino, flautista, musicologa; Mario Rigutti, astronomo, divulgatore scientifico; Francesco Canessa, giornalista, saggista, critico musicale; Elena Cotta Ramusino, attrice; Noemi Serpellon, ex cestista; Franco Russi, ex calciatore, allenatore; Ferruccio Brugnaro, poeta; Egidio Morbello, ex calciatore; Luigi Marino, politico. Inoltre, compiono gli anni: Eleonora Bianchi, attrice; Luigi Zoja, ...

Auguri a Giuseppedai suoi cari ( Luceraweb ...Da questo momento le indagini del team vanno afine e riescono a fare grandi arresti. Tutto ... Portato a casa dalla Signora Milne per il primodi Christopher Robin, Pooh diventa ..., Maestro! The Palace: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film di Roman Polanski - HD

La Roma fa gli auguri a Sanches: “Buon compleanno Renato” ForzaRoma.info

Daniele Goletti, ex portiere del Cagliari, festeggia oggi 65 anni: da Viterbo, una carriera partita dalla Sardegna ISOLA. La parabola agonistica di Daniele Goletti, portiere viterbese classe 1958, ini ...Oggi Gianni Rivera compie 80 anni. Quando parla, e lo fa abbastanza spesso, sembra di tornare indietro nel tempo, perché si può dire di tutto su di lui, ma non che non sappia prendere posizioni forti ...