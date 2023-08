Brindare nell’Antica Roma | perché anche all’epoca ci si guardava negli occhi?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 19 agosto 2023)nel vino c’è una storia che risale addirittura ai Fenici. Furono questi ultimi a introdurre la bevanda in Grecia, dando impulso alla coltivazione delle vigne e, a seguire, quando l’Italia divenne colonia greca, arrivònel nostro Paese la viticoltura e immancabilmente il vino. Grazie agli Etruschi e poini entrò nella tradizione consumare vino durante i pasti. Ma si trattava di un lusso che, almeno inizialmente, veniva riservato solo al capofamiglia e, soprattutto, agli uomini. Si trattava di una bevanda assai più forte e liquorosa di quella che oggi troviamo sulle nostre tavole e, proprio per mitigare questa robustezza del gusto, era usanza diluirlo con l’acqua, non solo in quanto era assai vigoroso, masi trattava di una concessione riservata alle grandi occasioni. Bere vino per celebrare ...