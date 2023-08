Bracconieri catturano cardellini ad Amorosi | denunciati due uomini

(Di sabato 19 agosto 2023)ad: Carabinieri sequestrano animali e attrezzature illegali,dueQuesta mattina i Carabinieri della Stazione di, nel corso di un servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione dei reati in genere, nel transitare sulla SS. 265 variante Fondo Valle Isclero, all’altezza dello svincolo per, notavano un’autovettura Ford Fiesta con duea bordo. I militari, insospettitisi dall’atteggiamento assunto dal conducente alla loro vista, intimavano l’alt al veicolo e procedevano al controllo. A seguito di perquisizione veicolare, rinvenivano all’interno del bagagliaio n. 6rinchiusi in apposite gabbiette, oltre a fili, trappole, ...

