Bonus trasporti 2023 | quando ritorna in vigore e come presentare la domanda

Le persone destinatarie dei […] Navigazione articoli La denuncia di CGIL Liguria: ', soldi finiti. Migliaia di cittadini lasciati 'a piedi'La dicitura ufficiale recita che 'non è possibile procedere con la richiesta delper il momentaneo esaurimento della dotazione finanziaria prevista'. In sostanza significa niente più soldi per lo sconto sull'abbonamento al trasposto pubblico locale per i cittadini ...Intanto l'opposizione chiede di rifinanziare il fondo con l'extragettito tributario dei rincari ferragostani dei carburanti Che fine ha fatto il, per comprare abbonamenti ai servizi ...

Bonus trasporti: le novità dal 1° settembre 2023 Il Sole 24 ORE

"In un momento come questo, in cui gli stipendi hanno perso potere d'acquisto e tante famiglie non arrivano a fine mese, aver lasciato esaurire il finanziamento di una misura di mobilità pubblica come ...Nel contesto delle recenti scosse sismiche nella zona dei Campi Flegrei, la città di Napoli si trova ad affrontare una sfida ulteriore: la gestione delle ...