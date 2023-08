Bonucci | per la Juventus è già un capitolo chiuso | non c’è la sua 19 nella lista presentata in Lega

(Di sabato 19 agosto 2023) Che la storia tra laed il suo ex capitano, Leonardo, sia al capolinea, è cosa nota. A poche ore dall’inizio del campionato però, la società bianconera ha voluto un altro forte segnale di come il centrale ex Milan ed Inter sia fuori da qualsiasi progetto tecnico.infattin inSerie A con i numeri di maglia, non c’è traccia della storica 19 di. Questa lacompleta. 1 Szczesny, 2 De Sciglio, 3 Bremer, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Danilo, 7 Chiesa, 9 Vlahovic, 10 Pogba, 11 Kostic, 12 Alex Sandro, 13 Huijsen, 14 Milik, 15 Yildiz, 16 McKennie, 17 Iling, 18 Kean, 20 Miretti, 21 Fagioli, 22 Weah, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Rabiot, 26 Kaio Jorge, 27 Cambiaso, 30 Soulé, 36 Perin, 41 Nicolussi. ...

dalla 13 di Huijsen alla 21 di Fagioli, passando per la 26 di Kaio Jorge alla 41 di Nicolussi - Caviglia. Ci sono tutti, ma non Bonucci. L'ex capitano bianconero, in rotta con la società, spera nell'opzione Lazio. Calciomercato Juventus, le ultime su Bonucci. L'idea Lazio è quella che più fa gola a Leonardo Bonucci che per questo ha messo in standby la proposta arrivata dall'Union Berlino. Dopo i casi Spalletti - Napoli, Samardzic - Inter e Bonucci - Juve si apre un nuovo fronte. Sarà basilare per Garcia cominciare bene per evitare pericolosi paragoni.

Con l'ormai ex capitano fuori rosa, resta non assegnato il suo storico numero, in attesa di soluzioni dal mercato ...Doveva essere la prima estate da protagonista del mercato alla guida della Juventus, invece per Giuntoli nessun sussulto degno di nota. Almeno per ora.