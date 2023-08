Bombe a Chernihiv | colpiti anche un teatro e un’università Zelensky in Svezia | «Un sabato qualunque | che la Russia ha trasformato in un giorno di dolore e perdita» – Il video

Ci sono 42 vittime in seguito all'attacco russo sul Teatro Drammatico di', ha scritto. Bombardamenti russi su: il centro della città dell'Ucraina settentrionale è stato preso di ...Kiev: "Abbattuti 15 droni iraniani lanciati da Mosca" '' Oggi un missile russo ha colpito il cuore di. Una piazza, un'università e un teatro ''. Lo ha scritto in un tweet il presidente ...Lavrov: 'No alla guerra nucleare ma un deterrente serve'

Guerra in Ucraina: bombe russe sul centro di Chernihiv, 5 morti e 37 feriti Agenzia ANSA

AGI - L'attacco russo di questa mattina sulla cittadina di Chernihiv, nel nord dell'Ucraina e vicina al confine con la Bielorussia, ha provocato la morte di 5 persone e il ferimento di 37. Lo ha ...Zelensky: "Un sabato qualunque, che la Russia ha trasformato in un giorno di dolore e perdita". Lavrov: "No alla guerra nucleare, ma la ...