Bologna-Milan | Motta | “Stessa idea e filosofia di sempre Affrontiamo una delle favorite per lo Scudetto”

(Di sabato 19 agosto 2023) “Competeremo contro il, con i nostri mezzi al massimo come, con la massima concentrazione”. Così Thiagoa 48 ore dall’inizio del campionato contro i rossoneri. Due cessioni importanti e diversi arrivi, ma la squadra rossoblù è ancora incompleta. “Abbiamo individuato 4 o 5 nomi che devono ancora arrivare – ha continuato il tecnico del– ripeto ora abbiamo il, una grande squadra che si è rinforzata tantissimo e noi siamo concentrati e determinati a fare una grande prestazione. Il nostro presente è così – ha proseguito – inizia la competizione non abbiamo tempo per pensare ad altro, la società sa bene di cosa abbiamo bisogno. L’e laè la, i giocatori che arriveranno è per aumentare il livello e la ...

Commenta per primo Ilattende segnali da Londra per Armando Broja anche se il Chelsea non sembra propenso a dare il ...titolo temporaneo) dopo la prima partita della stagione in casa del. ...Commenta per primo Ilsi prepara ad affrontare ilper la prima giornata di campionato, nel match previsto lunedì alle 20.45 . A poche ore dal match, Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa dando indizi ...... 'Ne abbiamo bisogno'In attesa di ufficialità, non è comunque escluso che ildecida per ... nell'antivigilia dell'esordio dei suoi in campionato contro il. L'allenatore ha infatti speso ...

Nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan, il tecnico del Bologna, Thiago Motta, ha parlato anche di Dominguez, obiettivo dei rossoneri per il centrocampo. LE PAROLE – «Con Nico m ...Calciomercato Bologna, Motta è pronto ad accogliere il nuovo centrocampista: arriva dall’Inter. Come riporta calciomercato.com, è praticamente chiusa la trattativa tra Inter e Bologna che porterà ...