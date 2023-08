Blue Beetle | Ángel Manuel Soto | Non servono poteri per essere eroi

Leggi su movieplayer

(Di sabato 19 agosto 2023) La cultura latina, i super, la nostalgia: il registaracconta nella nostra video intervista il nuovo film DC,. Vibrazioni analogiche, la cultura latina, i veri super. Fate spazio, al cinema è arrivato un nuovo supereroe. Chi? Jaime Reyes aka. Il personaggio, targato DC Comics, è uno dei più "antichi" dei fumetti. La prima comparsa risale al 1939, sulle pagine di Mystery Men Comics della Fox Comics, vidimato da Charles Nicholas Wojtkowski. Passando di editore in editore, nel 1983 è stato acquisito da DC, sputando regolarmente tra i membri della Justice League. E poi? E poi eccoci nel 2006, quando è stato introdotto come alter-ego del messicano Jaime Reyes, che in...