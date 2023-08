Bimbo morto alle terme di Cretone | le urla disperate della sorellina | “Papà | Stephan è andato via”

Ma il bambino, che dalla Russia era venuto a vivere a Castel Madama insieme ai genitori due anni fa, era già. "Loro c'erano andati tante volte. Pensavamo fosse un posto sicuro, per le famiglie. ...Una scena straziante quella vissuta dal padre del bambino di 8 annidopo essere stato ... vedi ancherisucchiato da scarico terme, testimone: "Non c'era protezione" Le indagini La Procura di ...... è questo il grido di dolore di Anton, il padre del piccolo Stephan, 8 anni,all'interno dei ...risucchiato alle terme: avviate le indagini, cosa non torna

«Mio cognato e sua moglie erano sul bordo della piscina. Poi, la figlia più piccola, che era in acqua con il fratellino, è uscita e ha detto: “Papà, Stephan è andato via". Lo hanno cercato in ogni ang ...«Un tubo del genere, senza una grata, è qualcosa di assurdo. Stephan ci è finito dentro ed è rimasto incastrato con le gambe». Finisce la frase zio Angelo e i ...