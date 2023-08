Biden ospita i leader di Giappone e Corea del Sud a Camp David

(Di sabato 19 agosto 2023) Il presidente americano Joe . I trehanno discusso di una nuova cooperazione in materia di sicurezza. Hanno anche parlato della minaccia che rappresenta ladel Nord nella regione, anche a causa della sempre maggiore vicinanza di Pyongyang con Pechino e

... consigliere alla sicurezza nazionale di Joe, che non azzarda previsioni "perch la guerra, ... città chela centrale di Zaporizhzhia , occupata dai russi. Il servizio di intelligence ...il premier del Giappone e il presidente della Sudcorea per sottoscrivere un nuovo 'patto' per la sicurezza tra le ire di Pechino Un patto che potrebbe prevedere il "dovere di ...Tra gli altri appuntamenti, il presidente statunitense, Joeil primo ministro giapponese, Fumio Kishida, e il presidente sudcoreano, Yoon Suk - yeol, a Camp David. AAA - Pca 18 - 08 - ...

Camp David diplomacy. La cornice storica dell’incontro tra Biden ... Formiche.net

(Agenzia Vista) Usa, 18 agosto 2023 Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato che Giappone e Corea del Sud sono "alleati indispensabili". "E' il primo incontro che ospito a Camp David d ...Giappone e Corea del Sud superano le tensioni storiche e si allineano agli Usa. E la Casa Bianca cerca un accordo anche col vecchio nemico, Hanoi ...