Bergamo | un sabato azzurro e caldissimo

(Di sabato 19 agosto 2023) Le previsioni del tempo per oggi,19 agosto e i prossimi giorni in Lombardia e aa cura di Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo ANALISI GENERALE Un’ampia area di bassa pressione situata a ovest delle isole Britanniche causa il rinforzo di una robusta area di alta pressione sull’Europa centro meridionale. Tale alta pressione porterà tempo stabile e decisamente caldo anche sulla Lombardia e in Bergamasca fino a metà circa della prossima settimana.19 agosto 2023 Tempo Previsto: Cielo generalmente poco nuvoloso o al più velato ovunque. Temperature: Minime in lieve aumento (20/23°C), massime in lieve aumento (33/35°C). Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli da nord. Domenica 20 agosto 2023Tempo Previsto: Bel tempo ovunque per l’intera giornata. Temperature: Minime in lieve ...