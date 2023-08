Berardi-Juventus | Carnevali tuona | “Resta al Sassuolo Tempi non rispettati”

non si muove dal Sassuolo . Parola di Giovanni Carnevali , amministratore delegato neroverde,... ' C'era un principio di trattativa con lae una decina di giorni fa avevamo aperto alla ...... Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Lopez, Henrique;, Bajrami, Laurentié; Pinamonti. ... UDINESE -Udinese (3 - 5 - 2): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Ebosele, Zarraga, Wallace, ...... lasta provando a trovare l'incastro giusto per Domenico: una strada che, però, adesso appare in salita. Domenico(LaPresse) - Calciomercato.itAi microfoni de La Gazzetta ...

Il Sassuolo toglie Berardi dal mercato: no alla Juventus - Sportmediaset Sport Mediaset

Tiene banco il futuro di Domenico Berardi. Il giocatore ha già comunicato al Sassuolo di voler andare via, reputando maturi i tempi per il salto in un grande club. La Juventus rimane in cima… Leggi ...Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il ds del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha bloccato l cessione di Berardi alla Juventus. Queste le parole del noto dirigente: “La realtà è che non mi è arrivat ...