Berardi alla Juve | la scelta ufficiale del Sassuolo |  parla Carnevali

(Di sabato 19 agosto 2023) Domenicontus? Il dirigente del, Giovanni Carnevali, ha commentato ladella società emiliana in meritoposizione del calciatore Oramai ci siamo. Ancora pochissime ore ed il campionato di Serie A avrà inizio. C’è grande attesa, ovviamente, per questa stagione che si preannuncia comunque entusiasmante, nonostante molti big siano andati via ed abbiano deciso di trasferirsi altrove. Occhi puntati, inevitabilmente, sul Napoli campione di Italia. Anche le altre squadre, però, sono pronte a dire la loro. Il campionato sta per prendere inizio, ma è ancora tempo di calciomercato estivo. Il primo settembre si chiuderanno ufficialmente tutte le trattative. Tra i calciatori che vengono spesso nominati in queste sessioni spunta ...

... la Juve aveva mostrato interesse per lui e noi avevamo apertocessione. Ma non è arrivata alcuna offerta ufficiale e io aveva avvisato sia Giuntoli che i procuratori di, non saremmo ...Abbiamo accettato cheavesse trovato un accordo con loro e da dieci giorni Domenico si allena a parte perché destinatocessione. Non ha giocato in Coppa Italia e non giocherà al debutto ...'C'era un principio di trattativa, la Juve aveva mostrato interesse per il nostro giocatore e il Sassuolo aveva apertocessione diuna decina di giorni fa, anche perché Domenico aveva ...

Carnevali: 'Berardi non va alla Juve, Giuntoli non ha rispettato la scadenza' Calciomercato.com

Si infiamma la trattativa tra i due club per l’attaccante neroverde, deciso più che mai a lasciare l’Emilia per Torino. Il giocatore chiede di allenarsi con gli esuberi: domani salterà l’Atalanta. Car ...Si infiamma la trattativa tra i due club per l’attaccante neroverde, deciso più che mai a lasciare l’Emilia per Torino. Il giocatore chiede di allenarsi con gli esuberi: domani salterà l’Atalanta. Car ...