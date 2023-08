Beppe Signori piange Mazzone | la frase è da brividi | ' Sei stato come un padre'

ROMA - Tra i tanti emozionanti messaggi di cordoglio a Carlo Mazzone , scomparso oggi (19 agosto) all'età di 86 anni spicca anche quello di Giuseppe. L'ex attaccante della Lazio ha lavorato con il tecnico romano, a Bologna , nella stagione 2003/04 mettendo a segno 6 reti in 23 presenze in Serie A ...Poi le esperienze con il Brescia e il Bologna, tra le tante, nelle quali allenò Roberto Baggio e. Mazzone ha messo insieme nella sua carriera 792 ufficiali, 797 considerando i cinque ...Trapattoni, Domenghini, Mazzola, Bobo Vieri, io e. Una squadra assurda, da sogno, appunto. Vincevamo 4 - 3, anche stavolta, il gol era uguale, ma la palla al posto di Boninsegna me la ...

L'addio commosso di Beppe Signori a Mazzone: Sei stato come un ... Sport Fanpage

Beppe Signori arrivò al Bologna a 30 anni, quando molti lo davano per finito. Carlo Mazzone rigenerò il campione e l’uomo, che oggi lo saluta commosso: “Grazie di tutto”. Carletto Mazzone se n'è ...ma la ritengo una fortuna incredibile", il messaggio da brividi di Beppe Signori che poi aggiunge: "Per me sei stato come un padre, grazie di tutto riposa in pace. Ti ricorderò sempre con grande ...