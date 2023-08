Benzina a 2 | 722 euro al litro sull’A8 | al distributore premio ‘Attila | nemico dei consumatori’

(Di sabato 19 agosto 2023) Codacons: "Record nazionale a un self service ma c’è poco da festeggiare"a 2,722alin modalità self serviceMilano- Varese. E dal Codacons scatta l’assegnazione delAttila, come “dei consumatori”, alla società che gestisce ilio sull’autostrada che in questi giorni ha raggiunto il picco massimo rispetto al prezzo praticato al pubblico. ”Un record nazionale ma stavolta, purtroppo, c’è poco da festeggiare: si tratta di prezzi superiori del 30/35% rispetto alle medie nazionali e regionali. E davvero non si capisce come si possa, specie in modalità self-service, praticare tariffe tanto distanti dai già altissimi listini di questi giorni”, denuncia il Codacons. ”Non si tratta, comunque, dell’unico caso del genere. Pur con ...

Codacons: "Record nazionale a un self service ma c'è poco da festeggiare"a 2,euro al litro in modalità self service sull'A8 Milano - Varese. E dal Codacons scatta l'assegnazione del Premio Attila, come 'nemico dei consumatori', alla società che gestisce il ...in costante aumento da inizio agosto, i numeri. Nei giorni scorsi, sulla A8 Milano - Varese, in una stazione di servizio la verde ha toccato il prezzo record di 2,euro al litro. Un caso ...'Vogliamo capire come sia possibile vendere un litro diin modalità self a 2,euro al litro, e quali siano le motivazioni di un prezzo così astronomico e ben al di sopra della media dei ...

Prezzo Benzina record sull'A8: sull'A8: 2722in modalità self Adnkronos

Benzina a 2,722 euro al litro in modalità self service sull'A8 Milano- Varese. E dal Codacons scatta l’assegnazione del Premio Attila, come “nemico dei consumatori”, alla società che gestisce il benzi ...In quasi tutti i distributori di Torino il costo di un litro di benzina sfiora i 2 euro e, in qualche caso, lo ha anche superato. Però in alcune stazioni di servizio di periferia, da corso Maroncelli, ...