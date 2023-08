“Belen Rodriguez in ospedale con Elio Lorenzoni” | la segnalazione preoccupa i fan | ecco che cosa sta succedendo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 agosto 2023) Estate di gossip per. L’ultimo arriva dalla ben informata Deianira Marzano, che attraverso il proprio canale Instagram ha condiviso con i follower unasul conto della showgirl. L’esperta di gossip (che ha ricevuto anche una fotografia come prova) si è detta certa di aver riconosciutoal fianco di. “Lavoro in Pronto Soccorso a Porto Viro (ovvero l’più vicino a dovesta soggiornando con la famiglia, ndr) e oggi è venutaperchéha la febbre da giorni“, le ha scritto un utente in dm sui social. La foto, caricata e successivamente pixelata dalla stessa Marzano, ha cominciato a fare il giro ...