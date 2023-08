Beach volley | World Tour 2023 | Nicolai Cottafava non sbagliano un colpo ad Amburgo | è semifinale!

(Di sabato 19 agosto 2023) Semifinale all’Europeo due settimane fa e adesso per Paoloe Samueleè semifinale in uno dei tornei più importanti della stagione, l’Elite 16 di, una sorta di anticipo di Mondiale visto che in Germania c’è tutto il meglio del. Risultato prestigiosissimo per la coppia azzurra, tornata sui livelli stratosferici dello scorso anno dopo un periodo non facile nella prima parte dell’estate, sia per l’avvicinamento al torneo iridato che per i punti in chiave qualificazione olimpica.questa sera hanno conquistato la sesta vittoria consecutiva ad: due successi in qualificazione e quattro nel tabellone principale battendo i veterani del circuito, gli spagnoli Herrera/Gavira, scesi in campo molto ...

In Aggiornamento: Giornata avara di soddisfazioni per le coppie azzurre impegnate nei Campionati Europei Under 20 diche si stanno giocando a Riga in Lettonia. Nel tabellone maschile, infatti, Michael Burgmann e Raoul Acerbi sono stati superati negli ottavi di finale dai pari età della Repubblica Ceca ...Risultati delPro Elite 16 Amburgo del 19 agosto MASCHILE Henning/Winter - Brouwer/Meeuwsen 2 - 1 (21 - 18, 17 - 21, 15 - 11) Herrera/Gavira Collado - Perusicc/Schweiner 2 - 0 (27 - 25, 22 - 20)...

Non c'è l'Italia in lotta per il podio al Campionato Europeo Under 20 di Riga in Lettonia. Come nel torneo continentale Under 22, le coppie azzurre si fermano ai primi turni ad eliminazione diretta e ...Il progetto ha consentito la riqualificazione e l’affidamento in gestione a privati della piscina ‘outdoor’ dell’ex struttura ricettiva con area sportiva annessa (campi da padel e beach volley).