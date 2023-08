Beach volley | Europei Under 20 Italia già fuori | Burgmann Acerbi out agli ottavi | Cicola Angeloni si fermano ai sedicesimi

(Di sabato 19 agosto 2023) Non c’è l’in lotta per il podio al Campionato Europeo20 di Riga in Lettonia. Come nel torneo continentale22, le coppie azzurre siai primi turni ad eliminazione diretta e si devono accontentare del torneo di consolazione. Netta la sconfitta subita neidi finale dalle azzurreche, dopo aver giocato alla pari con la coppia tedesca nel secondo incontro del girone, hanno letteralmente spento la luce. Dominio delle svizzere Bossart/Kernen che hanno vinto il primo set 21-13 e poi, facendo leva sul servizio, hanno letteralmente dominato il secondo parziale lasciando solo 9 punti alle azzurre. Era iniziata bene invece, la giornata perche, nell’incontro dei ...

In Aggiornamento: Giornata avara di soddisfazioni per le coppie azzurre impegnate nei Campionati Europei Under 20 diche si stanno giocando a Riga in Lettonia. Nel tabellone maschile, infatti, Michael Burgmann e Raoul Acerbi sono stati superati negli ottavi di finale dai pari età della Repubblica Ceca ...Risultati delPro Elite 16 Amburgo del 19 agosto MASCHILE Henning/Winter - Brouwer/Meeuwsen 2 - 1 (21 - 18, 17 - 21, 15 - 11) Herrera/Gavira Collado - Perusicc/Schweiner 2 - 0 (27 - 25, 22 - 20)...Sono presenti tutti i servizi del caso, compreso l'accesso per le persone con disabilità, e anche la possibilità di tenersi attivi giocando a. Ploe detiene il premio di spiaggia ...

Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Marta Menegatti e Valentina Gottardi, sconfitte, non senza qualche rimpianto 2-1 negli ottavi di finale dalle campionesse europee Huberli/Brunner, più fredde ...Burgmann/Acerbi si arrendono negli ottavi ai cechi Oliva/Westphal per 2-1 (18-21, 21-19, 15-13). Nel femminile Angeloni/Cicola si fermano ai sedicesimi battute dalle svizzere Bossart/Kernen con il per ...