Bayern Monaco | primo gol di Kane in Bundesliga

(Di sabato 19 agosto 2023) Ilha vinto in trasferta contro il Werder Brema per 4 a 0 e tra le reti è arrivata anche quella di HarryIlha vinto in trasferta contro il Werder Brema per 4 a 0 e tra le reti è arrivata anche quella di Harrysquillo indopo l’assist per Sané, autore di due gol, e poi il poker finale di Tel.

Non era iniziata col piede giusto l'avventura di Harry Kane al. Il centravanti era entrato durante la Supercoppa di Germanai poi persa dai suoi per un debutto da dimenticare. Ben diverso, invece, è stato l'esordio assoluto in Bundesliga, nella ...L'Inter sta continuando a lavorare per arrivare a Pavard delche però non vuole saperne di cederlo L'Inter sta continuando a lavorare per arrivare a Pavard delche però non vuole saperne di cederlo Secondo quanto riportato da ...Il Napoli ha cambiato poco, non è riuscito a trattenere il difensore sudcoreano Kim - ilha pagato la clausola - ma ha resistito alle sirene inglesi e soprattutto arabe per Osimhen: il ...

Da quando ha avuto inizio la sessione estiva dei trasferimenti, il Milan si è dimostrato tra i club più attivi sul mercato, anche sul fronte cessioni. In attesa di finalizzare il colpo Pellegrino in d ...La telefonata partita ieri sera da Monaco verso Viale della Liberazione, con cui il Bayern Monaco ha informato l'Inter di aver alzato a 40 milioni di euro la richiesta ...