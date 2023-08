Basket femminile | Europei U16 2023 | l’Italia batte la Finlandia e si aggiudica la medaglia di bronzo

Leggi su oasport

(Di sabato 19 agosto 2023) L’Italsale sul podio degliUnder 16di Smirne (Turchia)! Le Azzurrine, sconfitte in semifinale per mano della Francia all’overtime, prevalgono sullaper 59-58 nella finalina per il terzo posto disputata quest’oggi. Per le ragazze tricolore anche il pass per i Mondiali Under 17 del 2024, che si svolgeranno in Messico. Francesca Baldassare replica l’ottima prestazione di ieri sera piazzando ben 17 punti, insieme ai 9 di Emma Giacchetti. Decisivi anche i 10 rimbalzi raccolti da Giulia Minora, mentre tra le finniche la top scorer è Talonen con 13 punti. Partenza bruciante delcon due triple in fila di Baldassare e Torresani (6-0), con lache accorcia grazie a Mace (6-5). Altro canestro pesante di Baldassare ed un ...