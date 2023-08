Barzaghi | «Lautaro Martinez leader carismatico Trascinatore»

Leggi su inter-news

(Di sabato 19 agosto 2023) L’Inter riparte in attacco da un’unica certezza:. Il giornalista Marcointroduce la stagione del neo-capitano nerazzurro su Sport Mediaset. NEO-CAPITANO – Tante pressioni e responsabilità, ma el toro è pronto a tutto. Marcodà inizio alla nuova stagione del 10: «sarà il nuovo capitano dopo Handanovic, il, tutto l’attacco poggerà sulle sue spalle. Vuole fare meglio della passata stagione quando in tutte le competizioni ha raggiunto il suo massimo di 28 reti. Ha rinunciato in estate alle mega-offerte dell’Arabia Saudita, vuole esseredell’Inter per riportare lo Scudetto in nerazzurro» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...