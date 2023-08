Bari-Palermo | zero gol e mille emozioni | due espulsi | un rigore sbagliato e una rete annullata al 100’ | Altri campionati Italia

(Di sabato 19 agosto 2023) 2023-08-18 23:16:00 Fermi tutti! Un gol (annullato), grandie nervi tesi nella prima partita della Serie B 2023/24. Ad aprire il sipario della nuova stagione è il big match tra: 0-0 finale con gol annullato a Brunori al minuto 100 per fuorigioco segnalato dal Var. Non solo, ci sono stati anche duee un. La squadra di Mignani – che dopo aver sfiorato la promozione in Serie A ha rinnovato fino al 2025 – ha finito la partita in nove per leoni di Maita, con un giallo diventato rosso dopo l’intervento del Var, e Di Cesare, che al 66’ atterra Brunori: dal dischetto va Di Mariano, ma l’ex Roma sbaglia il penalty calciando alle stelle. Al 10’ di recupero Brunori illude il ...

