Bari - Palermo 0 - 0 | le pagelle dei quotidiani

Gli altri titoli di giornata: 'Ilin 9 ferma il'; 'Roma, Conti in panchina dopo 18 anni'. Tuttosport mette in prima pagina una telenovela che potrebbe consegnare a Massimiliano Allegri ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Non una gran prestazione quella dele le pagelle dei principali quotidiani lo testimoniano . I voti sono tutti orientati sulla mediocrità, nessun rosanero spicca in positivo se non Pigliacelli, Ceccaroni e Buttaro. Il ...E i cento e passa (molto passa...) minuti didi ieri ci hanno detto che sarà il caso di non aspettarci degli 0 - 0 sonnolenti perché forse quelli non esisteranno più. Basti vedere ...

Il Bari resiste in nove: solo 0-0 del Palermo Sky Sport

Pareggio con brivido finale. Bari e Palermo impattano per 0-0 e inaugurano con il segno x il campionato cadetto. I pugliesi hanno dovuto affrontare la gara in s ...TORINO - Dopo l’anticipo di ieri (Bari-Palermo 0-0), la 1ª giornata della Serie B prosegue oggi con tre gare, fischio d’inizio alle 20.30. Andrea Pirlo debutta con la Sampdoria al Liberati di Terni. C ...